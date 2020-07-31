Архитектурная компания SOM представила проект под названием "Центр финансов Гренландии". Здание будет иметь 500 метров высоты и абсолютно зеркальный фасад. Больше о самом высоком здании провинции Цзянсу – читайте в материале.

Здание проектировали с конца 2017 года, а сегодня появился готовый концепт самого высокого небоскреба в городе Нанкин, сообщает Archdaily.

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Международный финансовый центр Гренландии будет иметь 500 метров высоты, и состоять из 104 наземных этажей и еще 5 подземных.



Здание на самом деле не будет иметь отношения к Гренландии / Фото Archdaily

По словам архитекторов, при разработке здания они вдохновлялись богатой архитектурной историей города. Так, в Нанкине много исторических архитектурных достопримечательностей, такие как въездные ворота, мосты или крепости.



Небоскреб будет иметь зеркальный фасад / Фото Archdaily

Хотя внешне здание кажется легким и воздушным, но ее сердцевина является железобетонной, а следовательно помещение должно выдерживать землетрясения.



Также здесь будет вход на станцию метро / Фото Archdaily

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Проект будет выполнять роль транспортного узла. Здесь разместят пункт сообщения различных методов транзита, среди которых метро, автобусы, пешеходные дорожки и подземные переходы.



Интерьер здесь будет довольно футуристическим / Фото Archdaily