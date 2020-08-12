Архитектурная фирма Waugh Thistleton Architects выиграла международный конкурс дизайна на построение нового главного офиса компании Gotlandshem. Фирма является ключевой на шведском острове Готланд. Интересно, что сами здания будут иметь низкий углеродный след, а внешне будут напоминать большие сараи.

Помещения расположат вблизи города Висбю, пишет Archdaily.

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Компания обошла 8 конкурентов именно из-за экологичности их проекта. Это будут два отдельных низких здания. Новый штаб, предназначенный как для бизнеса, так и для общины города.

Готланд является крупнейшим шведским островом / Фото Archdaily

Штаб-квартира компании Gotlandshem – это модульный каркас из перекрещенных ламинированных панелей, это позволило создать большие пролеты, которые можно будет легко переоборудовать. Так, здесь можно обустроить временное жилье, и достроить большее количество перегородок.

Офис будет оборудован деревянной мебелью / Фото Archdaily

Само здание возведут из нескольких частей, что сэкономит время на строительство и уменьшит углеродный след помещения.

Кроме офисов, здесь будут проводиться общественные мероприятия, показ фильмов под открытым небом, а также лекции в аудиториях.

Здесь также обустроят многочисленные общественные пространства / Фото Archdaily

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Использование деревянной конструкции и природных материалов как изнутри, так и снаружи, повышает взаимоинтеграцию и создает плавные переходы между экстерьером и интерьером.