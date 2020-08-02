IJ Klopper – это проект футуристического подводного туннеля в Амстердаме, который будет предназначен для велосипедистов и будет иметь спиральную форму. Сооружение призвано соединить центральный вокзал Амстердама и Amsterdam Noord (северный). Почему проект пока под вопросом – читайте в материале.

Амстердам является одним из самых дружественных к велосипедистам городов, ведь здесь двухколесным пользуется большое количество населения, сообщает Дом 24.

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Проект тоннеля был предложен архитектурной фирмой Syb van Breda & Co и должен разгрузить участок дороги от центрального железнодорожного вокзала города до северного.

Проект уменьшит велосипедный трафик / Фото Syb van Breda & Co

Потрясающий тоннель имеет спиральную систему, где вместо лестницы будут установлены велосипедные дорожки. Пешеходы также могут использовать туннель, используя отдельные полосы.

Наклон здесь небольшой, поэтому добраться до одного или другого вокзала не станет проблемой. Дело в том, что вокзалы разделяет канал, поэтому велосипедисты используют паромную переправу.

Мост обойдется городу дороже / Скриншот Syb van Breda & Co

Проектанты говорят, что такой тоннель обойдется городу дешевле, чем строительство моста.

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Впервые проект был предложен в конце 2019 года, однако власти города отказались от этой идеи. Однако общественное давление постоянно растет, поэтому существует вероятность, что горожане дождутся тоннеля.