Недавно архитектурная фирма Zaha Hadid Architects обнародовала свой новый проект, который расположен на острове Роатан, что в Карибском море. Новое жилье будет экологичным, впитает местные архитектурные традиции и причудливые формы от известных проектантов. Больше о проекте архитектурной фирмы Захи Хадид – читайте в материале.

Проект взял на себя конкретные экологические и социальные критерии перед тем как его согласовала власть, пишет Archdaily.

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Новый проект призван отвечать на изменения климата и быть связанным с местной культурой. Так, все структурные элементы строительства являются деревянными.



Здание будет иметь минимальный углеродный след / Фото Archdaily

Сама конструкция является модульной, а значит изготавливать части дома будут за пределами строительной площадки, а позже собирать уже на месте.



Остров считается довольно дорогим / Фото Archdaily

Также компания будет использовать цифровые технологии, чтобы сократить загрязнение окружающей среды и выбросы углерода.



Каждый уровень будет иметь свою террасу / Фото Archdaily

Жилой дом состоит из отдельных квартир различной площади, однако владельцы жилья смогут сами корректировать площадь и планировку собственного дома. Минимальной считается площадь 35 квадратных метров, а максимум составляет 175. В общем система предложит инвесторам более 15 тысяч различных вариаций квартиры.

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Больше фото нового проекта от Захи Хадид: