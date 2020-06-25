Умные дома и бесконтактные технологии уже давно не являются новинкой для отрасли современной архитектуры и дизайна интерьера. Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными домашними технологиями, которые вместе делают ваш дом бесконтактным.

Постоянно выпускаются новые устройства и системы, сообщает Archdaily.

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Исследования рынка показывают, что разумное освещение, термостаты и безопасность являются одними из самых популярных домашних устройств для владельцев домов.

4 самых популярных современных технологии для дома

Умное освещение

Управлять светом можно с помощью нескольких кнопок / фото Archdaily

На сегодня самое умное освещение считается самым популярным домашним помощником. Для этого есть масса причин: удобство, эстетика, безопасность и энергосбережение. Освещение в таком случае управляется с одного устройства – смартфона. Существуют различные категории систем умного освещения, однако во всех случаях остается одно правило – вам не нужно касаться выключателей.

Автоматические шторы

Такие системы используют обычно для труднодоступных окон / Фото Archdaily

Хотя контроль за искусственным освещением очевидно важен, следует также не забывать о естественном освещении. Умные жалюзи удобны и потенциально эстетичны.

Владельцы домов могут автоматически открывать жалюзи утром и закрывать их ночью. Также доступен ряд различных конструкций, что позволяет этим устройствам соответствовать дизайну почти любого дома.

Температурный контроль

Регуляция температуры происходит в тех комнатах, где находятся люди / Фото Archdaily

Контроль температуры в помещении или HVAC – это еще один популярный пример домашней технологии. Интеллектуальные термостаты могут автоматически регулировать температуру в зависимости от местоположения владельца в доме или вне его.

Умные динамики

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Такое устройство позволяет владельцам войти в каждую из домашних учетных записей, автоматически делая их доступными с помощью голосовых команд. Таким образом, просто перечислив требования, пользователи могут регулировать свет, открывать жалюзи и изменять температуру в течение нескольких секунд.