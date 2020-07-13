Архитектурная компания The Stack разработала один из вариантов модульного строительства бюджетного жилья. Дом состоит из отдельных квартир, которые собраны за пределами строительной площадки. Такие помещения дешевле обычных квартир, но ничем не уступают им.

Первый такой жилой дом возвели в Нью-Йорке, сообщает Archdaily.

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Возвели здание на небольшом участке, воспользовавшись способами строительства за пределами строительной площадки. Такой вариант предлагает ускоренный график завершения работ и низкий уровень финансирования проекта.

Такое жилье является социальным в США / Фото Archdaily

Этот пилотный проект предлагает качественное и экономически выгодное жилищное решение для перестройки и заполнения пробелов в старых жилых районах города.

Внутри квартира ничем не отличается от обычной / Фото Archdaily

Это первый сборный многоквартирный жилой дом из стали и бетона, который был построен в Нью-Йорке. В целом дом имеет 7 этажей и 28 жилых квартир, а работы на строительной площадке продолжались всего 3 месяца.

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Весь каркас и фасад в доме – металлические. Однако фундамент здания полностью бетонный.

Смотрите фото социального жилья из США: