Главный корпус национального автономного университета Мексики излучает этнический дух. Это классический пример современной архитектуры, ведь само здание внешне напоминает огромный бумбокс. Несмотря на незамысловатость фасада, украшением здесь является именно национальный орнамент.

Архитектуры называют миссией внешнего вида университета осуществлять и сохранять знания, историю и мексиканскую культурную идентичность на протяжении веков, пишет Archdaily.

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Строительство, начатое в 1950 году, рассчитано на площадь 16 тысяч квадратных метров, и было назначено для превращение в библиотеку и национальный архив. Впрочем, сегодня здание выполняет роль корпуса университета.

У здания странный внешний вид / Фото Archdaily

Оно состоит из 10 этажей для аудиторий, и одного цокольного уровня, который открыт для общественности.

Цокольный этаж здесь полностью бетонный / Фото Archdaily

Здание было спроектировано для достижения общей симметрии, используя кубические формы, колонны и свободные фасады. Именно последние стали огромным полотном для творчества местного художника.

Дизайн экстерьера сегодня довольно высоко ценится / Фото Archdaily

Благодаря такому большому полотну для работы, О'Горман предложил фреску с цветными скалами, которая соединила бы душу университета и мексиканскую идентичность.

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Дом перепрофилировали уже после строительства / Фото Archdaily