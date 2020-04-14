Бунгало и золотая сауна: подборка зданий со всего мира в виде Пасхальных яиц – фото

Золотая сауна в Швеции, пляжные бунгало в Южной Корее и микродом в Словакии – по всему миру дизайнеры и архитекторы создают здания в виде Пасхальных яиц, которые особенно актуальными становятся в преддверии Пасхи. Предлагаем вам подборку архитектурных проектов, которые сделаны в виде яиц.

Архитектурное издание Dezeen предлагает подборку из восьми проектов.

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Подборка из 8 зданий, сделанных в виде Пасхальных яиц

Пляжные бунгало, Южная Корея



Каждый домик стоит на небольшом подиуме и имеет люки, ведущие внутрь / фото: Dezeen

Эти маленькие домики сложены из блоков полистирола, нарезанных в форме яиц, пляжные домики достаточно легкие, чтобы их можно было за несколько часов переместить с пляжа на пляж.

Обсерватория "Tij Bird", Нидерланды



Сама обсерватория ограждена камышом, и имеет болотный цвет, чтобы не отпугивать птиц / Dezeen

Работники обсерватории исследуют птиц из здания в форме большого яйца, которое расположено в природном заповеднике Шелехок в Нидерландах.

Эко капсула, Словакия



Капсулу разработали для комфортной жизни посреди гор / фото: Dezeen

Эко капсула – это микродом в форме яйца, который легко транспортировать вертолетом и скидывать куда угодно. Места внутри хватает на двоих людей, капсулы имеют солнечные батареи и ветрогенератор.

Дедалум, Великобритания



Лабиринт словно состоит из почти двух десятков яиц / фото: Dezeen

Дедалум – это надувной лабиринт, созданный из 19 взаимосвязанных куполов в форме яиц. Вход в Воздушный замок лежит через лабиринт, полный света, цветов и звука.

Фабрика обработки древесины, Китай



Своды и печь сделаны из сплошного бетона / фото: Dezeen

Аркообразный потолок помещения сделан так, чтобы акцентировать внимание на яйцевидной печи в его центре. Вся фабрика вместе с печью построена из бетона.

"Стручки" в форме яйца, Великобритания



Конструкцию используют в разных уголках страны / фото: Dezeen

Такую конструкцию используют в тамошних тюрьмах. Внутри герметичное пространство, которое служит частным тихим местом посреди громкого тюремного шума.

Такие "стручки" состоят из 8 отдельных частей, которые без винтов быстро собираются в монолитную конструкцию всего за 30 минут.

Золотая сауна, Швеция



Золотое яйцо особенно привлекательно выглядит посреди зимнего пейзажа Швеции / фото: Dezeen

Дизайнеры Бигерт и Бергстрем спроектировали золотистое яйцо, внутри которого обустроили сауну. Конструкция называется "Солнечным Яйцом", и способна вместить до восьми человек, а благодаря внешнему виду, становится привлекательной достопримечательностью.

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Офис в Голливуде, США



Навес над старой парковочной площадкой сделан из желтых яйцевидных частичек / фото: Dezeen

Сегодня здесь обустроили офис, который заполнен зеленью и обеспечивает совместные рабочие места сразу для до 250 компаний.