Цены на квартиры в Киеве в марте выросли из-за девальвации гривны

В марте средняя цена на столичную вторичку отмечена на уровне 1433 долл./кв. м. Это на 1,4% дешевле, чем в феврале. Однако в национальной валюте из-за девальвации фактически средняя цена предложения увеличилась на 13,1% и составила 40 626 грн./кв.м.

По сравнению с мартом 2019 года, средняя цена 1 кв. м квартир на вторичном рынке в Киеве выросла в долларах на 12,7%, в гривне – на 16,5%. Индекс роста в долларах составил 1,13, в гривне – 1,17. При этом медианная цена квадратного метра выросла на 0,7% и составила 1290 долл./кв.м. сообщает 100realty.ua.

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Сравнительно с февралем, средняя цена предложения 20% "дешевых" квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 13,9% – до 22368 грн./кв.м, а на 20% "дорогих" квартир высшего ценового сегмента – на 10,4%, до 66457 грн./кв.м. В долларовом эквиваленте – до 796 долл./кв. м и 2365 долл./кв. м соответственно. Индекс расслоения (отношения цены "дорогого" жилья к "дешевому") составил 2,97.

То есть по сравнению с мартом 2019 цены в "дорогом" сегменте жилья в гривне выросли на 11,5%, а в "дешевом" – на 13,7%.

В нацвалюте цены на квартиры в прошлом месяце выросли по всем районам Киева – от 8,6% в Печерском до 16,4% в Голосеевском. В долларовом же эквиваленте средняя цена выросла в Голосеевском на 1,6%, Дарницком – на 1,1%, Святошинском – на 0,6%, Соломенском – на 1,1%, в других районах уменьшилась – от 0,3% до 5,2%.

Количество выставленных на продажу квартир в марте увеличилось на 1,2% по сравнению с февралем, и составило 10 515 квартир. Больше появилось предложений жилья, расположенного на Правом берегу – 48%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 29% от общего количества, в Центре – 23%. Чаще всего продавали в марте трехкомнатные квартиры – 35% от общего количества предложений. Доля однокомнатные на рынке – 25%, двухкомнатных – 30%, 4-комнатных – 10%.

Больше всего предлагали квартиры в Голосеевском, Дарницком и Печерском районах – по 15%. В Шевченковском – 12%, Соломенском – 10%, в Днепровском – 9%, Наименьшая доля выставленных на продажу квартир: в Подольском – 7%, в Святошинском и Оболонском – по 6%, Деснянском – 5%.