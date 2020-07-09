Здание Вилла Тонден создана специально для бегства от городской суеты и отдыха с друзьями на природе. Загородный домик идеально вписывается в сосновый лес из-за своей деревянной отделки. Сооружение состоит из трех соединенных между собой зданий и имеет минималистичный интерьер.

Этот дом оснащен всеми удобствами, необходимыми для комфортного отдыха с семьей и друзьями. Из всех уголков здания открывается потрясающий вид на окружающую природу, сообщает Archdaily.

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Входы в здание оснащены раздвижными дверями, а вокруг дома есть несколько террас.



Панорамные и мансардные окна вместе с террасами указывают на назначение дома / Фото Archdaily

Снаружи дом облицован деревом, чтобы выглядеть гармонично посреди леса. Внутри гостиная образует сердце сооружения, приглашая на обеды или теплые и уютные вечера у камина.



Интересна также структура помещения, которая объединила три отдельных домика / Фото Archdaily

В главной спальне есть собственная ванная комната и большое окно, откуда открывается незыблемый вид на окружающий лес. В другой спальне разместили четыре встроенных двухъярусных кровати, которые также предлагают панораму природы.



Раздвижные двери призваны придать пространству больше связи с природой / Фото Archdaily

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На чердаке также расположены несколько гостевых помещений с небольшими окошками, чтобы наблюдать за звездами и вершинами деревьев. Таким образом, каждое пространство имеет уникальную связь с окружающей природой.



В коридоре коттеджа даже есть место для чтения Фото Archdaily