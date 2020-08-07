Архитектурная компания Stilt Studios на острове Бали, что в Индонезии, начала строительство сборного дома, который изготовлен из переработанных коробок. Уже в октябре компания запустит его в свободную продажу.

Компания базируется на острове, поэтому продажа домов будет способствовать развитию Бали, пишет Archdaily.

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По словам архитекторов, здание будет иметь площадь в 64 квадратных метра, а сама конструкция будет поднята на 40 сантиметров от земли.



Разработчики рассчитывают на популярность жилья / Фото Archdaily

Экологический домик вместит спальню, ванную комнату, открытую кухню, столовую, а также внешние террасы.

Крыша помещения складывается из 25% пластика и алюминия, которые также когда-то были частью упаковки. Слой алюминия сверху помогает обеспечить 100% водонепроницаемый материал.



Внутри здание имеет всего несколько комнат / Фото Archdaily

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Сама конструкция крыши является наклонной и собирает воду, которая затем сохраняется для дальнейшего использования, например для полива окружающего сада.

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