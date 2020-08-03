В городе Сан-Паулу, в Бразилии возвели дополнение к офисным помещениям. Строили его с использованием новых инженерных технологий. Самое интересное – фасад здания, состоящий из небольших бетонных блоков.

Стены в здании состоят из небольших бетонных экранов, которые имеют просветы и подвергаются регулированию, сообщает Archdaily.

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Общая цель здания состояла в том, чтобы обеспечить экономный, экологически чувствительный и в то же время новый дизайн, а также предоставить промышленным зданиям новый вид.



Архитекторы стремились переосмыслить дизайн фабричных зданий / Фото Archdaily

Площадь первого этажа двойной высоты содержит новое хранилище для продукции, которую производит завод. В то время первый и второй этажи предназначены для офисных помещений, а последний – витрина для фабричной продукции.



Даже столы в офисе являются модульными / Фото Archdaily

В общем фасадная система состоит из двух частей, ведь стены здесь изготовлены из стекла, которое покрывают бетонные экраны. Таким образом здание не подвергается перегреву и постоянно сохраняет комфортную температуру внутри.



Процесс изготовления каркаса / Фото Archdaily

К тому же, каждый просвет в фасаде не случаен, ведь модели сгенерированы с помощью цифровых технологий, которые и вычислили оптимальное расположение отверстий.

Сами бетонные экраны крепятся к стене с помощью небольших фанерных конструкций, а готовый фасад также хорошо поглощает звук с улицы.



Процесс строительства был довольно хлопотным / Фото Archdaily

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Орнамент на фасаде уже не воспринимается как просто украшение, а становится полезным элементом для создания комфортной среды внутри помещения, создавая таким образом новый тип "функциональной эстетики" для строительной культуры,

– объяснили архитекторы.