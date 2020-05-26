Дом с одной стеной: интересное решение для разделения помещения на две части в Швейцарии: фото

В Швейцарии построили дом с одной бетонной стеной, которая разделяет дом пополам. Все наружные стены взамен сделаны из стекла. Помещение предназначено для двух семей, а комнаты здесь образованы из складок единой опорной стены.

Простота концепции и сведение всей архитектуры к единому элементу, создает существенную зависимость и, в свою очередь, делает здание очень сложным, пишет Archdaily.

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Для того, чтобы дом мог стоять, опорная стена имеет многочисленные складки, которые формируют интересные формы для каждой из комнат. Одна комната здесь вогнутая, другая выпуклая, некоторые из них открытого плана, а некоторые имеют секции.



Каждый этаж отличается своей планировкой / фото Archdaily

Каждый этаж здесь состоит из одной длинной комнаты. Несмотря на значительно ограниченную площадь пола, удлиненные комнаты кажутся просторными. Это объясняет, почему здание выглядит значительно меньше снаружи, чем изнутри.



Перекрытия в доме тоже бетонные / Фото Archdaily

Во всем доме есть только одна зона, которая полностью закрыта: ванная комната. Но это тоже вытекает из логики складок стены.



В доме пока нет владельцев / Фото Archdaily

Этажи связаны между собой бетонными или деревянными каскадными лестницами, которые ведут через всю высоту дома от одного конца до другого.



Общий план помещения / Фото Archdaily

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Интерьер здесь больше напоминает индустриальный, из-за голых бетонных стен, однако обилие света за счет прозрачных внешних стен, делает его особенным.