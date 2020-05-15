Дома в старых контейнерах: как обустроили 21 микроотель в Германии – фото

В городке Вертейм в Германии местный стартап превратил старые металлические контейнеры в 21 микроквартиру. Каждый домик состоит из трех контейнеров, которые снаружи отделаны деревянным брусом.

Квартиры созданы для посетителей города и будут сдаваться в аренду, пишет Dezeen.

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Каждый домик имеет 26 квадратных метров, оснащен мини-кухней и обеденным столом вместе с кроватью и телевизором. Также все номера включают отдельные ванные комнаты на противоположной от кровати стороне.



В квартирах большие окна с двух сторон / фото: Dezeen

Стеклопакеты в полный рост с двух сторон добавляют света в микроквартиры открытого типа. Стены комнат белые, мебель деревянная с серой обивкой.



В домиках есть все необходимое / фото: Dezeen

Создатели проекта рассчитывают, что домики заинтересуют бизнес-путешественников и туристов, которые ищут альтернативу проживанию в отеле.



Каждый оборудован небольшой кухней и ванной / фото: Dezeen

Мы все много путешествуем по делам и сыты по горло темными, душными коридорами и тесными комнатами, типичными для многих отелей,

– объяснил один из создателей стартапа.



Снаружи компания решила обить контейнеры деревянным брусом / фото: Dezeen

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В компании уверяют, что домики являются вполне устойчивыми, но в то же время их легко можно разобрать и перевезти в другое место.