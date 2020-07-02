Недалеко от города Броды, на Львовщине, есть охотничье хозяйство "Стыр", где на островке на озере построен уникальный домик. Двухэтажное здание напоминает дома из фильмов ужасов, и становится все популярнее среди украинцев. Больше фото готического домика смотрите в материале.

В хозяйстве есть все условия для хорошего отдыха большой компанией или семьей, пишет Lviv 1256.

Читайте также: Во Львове завершили реконструкцию виллы Бачевских: история, и как теперь выглядит здание – фото

На территории расположен небольшой отель, вольеры с дикими кабанами, фазанами, сосновый лес, озеро, пасека и сам домик.



В самом домике остановиться на ночь нельзя / Фото Lviv 1256

Здесь работают 16 работников, которые обслуживают отель. При наличии свободных мест, остановиться здесь могут все желающие.



Место становится довольно популярным среди туристов / Фото Lviv 1256

Украшение хозяйства – готический домик имеет острые шпили и построен полностью из дерева. Со временем дерево потемнело, что и придало сооружению неповторимый внешний вид.



Люстра является украшением интерьера здания / Фото Lviv 1256

К теме: В центре Львова начали реставрацию 100-летнего необароккового дворца: история и фото

Внутри домик не имеет перекрытия между уровнями, однако довольно неплохо освещен.