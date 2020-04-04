Из-за пандемии прогноз роста стройиндустрии в 2020 году снизился до 0,5%

До начала пандемии COVID-19 аналитическая компания GlobalData прогнозировала, что рост мировой строительной индустрии в этом году составит 3,1% (по сравнению с 2,6% в 2019 году). В новом отчете прогноз снижен до 0,5%.

Текущий прогноз GlobalData предусматривает, что лихорадить будет все основные рынки до конца второго квартала. Так, в этом году объем строительства в Западной Европе сократится на 1,9%, строительная отрасль столкнется с "серьезными разрушениями". Худший прогноз аналитики дают для коммерческого строительства в таких секторах, как гостиничный бизнес и туризм: оно может полностью остановиться из-за недостатка финансирования.

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Кроме того, глобальный прогноз GlobalData также предусматривает, что большинство рынков вернется к нормальной жизни с точки зрения экономической активности и свободы передвижения только во второй половине года.

Прогнозируемые темпы роста строительства отличаются для развитых и развивающихся стран. Для первых прогнозируется сокращение до 1,5% в этом году, а затем рост на 2,0% в 2021 году. Для развивающихся стран – в частности, к ним относится и Украина – по прогнозу, объемы роста строительство сократятся почти до 2% в этом году, а затем вырастут до 5% в 2021 году.

Предполагается также, что объем частных инвестиций в течение длительного времени будет уменьшаться – причиной этому станут крупные финансовые потери, которые понесут предприятия и инвесторы в результате пандемии. В свою очередь правительства стран и органы государственной власти, вероятно, увеличат расходы на инфраструктурные проекты, как только ситуация стабилизируется, чтобы поддержать строительный рынок.

Однако есть "но" – пока большинство правительств отдают приоритет поддержке экономически слабого сегмента – малых и средних бизнесов. Поэтому способность страны инвестировать государственные средства в инфраструктурный сегмент, вероятно, тоже будет ограничена, особенно в странах с большим внешним долгом.