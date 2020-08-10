Доски из дерева, добытые из старой кладовой, использовали для облицовки этого дома в городе Гэмпшир, в Англии. Дом под названием Сарай облицован деревом.

Pad Studio выбрала вторичную древесину с ее естественным патинированием для стен, крыши и настила, чтобы помочь дому влиться в ландшафт, пишет издание Deezen.

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На обоих концах доски пихты расположены, как плавники, – традиционный срез древесины, ориентированный наружу.

Пропорции и благородство местных фермерских зданий тщательно изучили и изобразили в дизайне для создания современного дома,

– отметили в Pad Studio.

Кирпичный цокольный плинтус, на котором построен дом, изготовлен из той же бледной местной глины, как и многие дома в этом районе.



Рельефнe. облицовкe изготовили из древесины, которую обработали вторично / Фото Deezen

Вырез в облицовке вокруг входа из тех же кирпичей, которые также использовались для возведения дымохода.



Снаружи дом выглядит стандартно / Фото Dezeen

Для интерьеров Pad Studio использовала палитру приглушенных и естественных тонов. Бескаркасные оконные разъемы ориентированы на закат.



На террасе перед домом есть небольшой сад / Фото Dezeen

Большая часть первого этажа – это жилая зона открытого плана с высоким потолком, которая идет за линией двускатной крыши и застекленными дверями, которые открываются на террасу.



Интерьер выполнен в пастельных тонах / Фото Dezeen

Внизу есть две спальни и пара санузлов. Сверху, на антресоли, есть спальня, в которой есть места для сна для шести человек, а также собственная душевая комната.