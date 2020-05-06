Экологически и с изысканной простотой – фото и архитектура дома в Лос-Анджелесе

Общий стиль – плавающие, перекрытые горизонтальные плиты пола и крыши, создают нестандартный вид, без массивных стен или наружных конструкций. Этот дом, словно вытесанный из деревьев, которые растут рядом.

Крутой подход снизу ведет ко входу через освещенную площадку, которая поднимается через подземный гараж и крытый водопад, который впадает во двор перед тем, как выйти в центр жилого помещения, пишет Archdaily.

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Интерьер просторный – дом не загроможден стенами. Современные веяния в доме проявляются в сочетании стальных столбиков использовании древесины и известняка на полу и стене. Некоторые из особенностей, такие как вырезы на крыше, были учтены и использованы на потолках в доме.



Дизайн дома не искажает близлежащий ландшафт / фото: Archdaily

Согласно большого опыта дизайнерской группы в разработке бесшовных жилых помещений открытого типа и открытого плана очень похожи на те, что в Лос-Анджелесе. Авторы задумали серию гостиных, соединенных с большими крытыми и открытыми террасами.



Вид с террасы дома / фото: Archdaily

Эти открытые пространства в свою очередь огораживаются большим волнообразным бассейном и пышным ландшафтом по периметру.



Внутри немало пространства / фото: Archdaily

В соответствии с принципами, взятыми из Дома Шталь и домов в Лос-Анджелесе, которые были построены между 1945 и 1966 годами, распределение внешнего пространства максимизирует потенциал климата, который является жарким, соединяя современную архитектуру с потерянным аспектом модернистского наследия.