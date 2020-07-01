На полуострове возле Сан-Франциско среди элитных частных домов недавно появился интересный экземпляр. На едва ли не единственном ровном участке, который имеет 2 гектара площади, расположился небольшой домовой комплекс. Часть помещения облицованная камнем, а другая деревом. Несмотря на небольшой бюджет жилье выглядит элитно.

Ища заполненный солнцем участок, клиенты получили едва ли не лучший вариант на полуострове, пишет Archdaily.

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Дом вмещает большие развлекательные пространства, офис, фитнес-зал и комнаты для гостей. Жилье должно было быть элегантным, но функциональным. Семейный дом, который одновременно передал стабильность, уют, роскошь, традиции и современность.

Бассейн разделяет обе части дома / Фото Archdaily

Большинство пространств двора и стены дома облицованы камнями, а общая площадь участка помережена многочисленными зелеными зонами.

Перед входом в дом, и на заднем дворе расположились два бассейна. Внутри дома классические пропорции были выдвинуты, вытянуты и растянуты, чтобы создать уникальный дизайн.

Дом рассчитан на большую семью / Фото Archdaily

Большие стальные обрамления на окнах и красные кедровые балки добавляют масштаб внутренним пространствам. В то же время простой подход к основным отделкам интерьера обеспечивает ощущение покоя и масштаба в доме, тогда как обстановка обеспечивает комфорт.

Интерьер прихожей тоже сделан из камня / Фото Archdaily

На первом этаже расположены гостиная, столовая и кухня, а на втором детские спальни и большая игровая зона. Что касается спален взрослых, то их разместили в соседнем помещении, которое сделано из дерева и металла.

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