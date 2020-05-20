Когда море совсем рядом: экологический дизайн дома для отдыха в Калифорнии – фото

Дизайнерская студия из Сан-Франциско обшила дом для отдыха на пляже Манхеттен кедровым сайдингом, чтобы подчеркнуть его необычную геометрию.

Blue Truck Studio добавила облицовку деревом во время ремонта дома, родом из 90-х годов, сообщает издание Deezen.

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Использовали желтый кедр с Аляски, чтобы смягчить неправильные формы дома площадью 350 квадратных метров, и сделать его похожим на застройки северной Калифорнии. Дерево, изготовленное на заказ, станет серым после дождя.

То, что они хотели, – это дом простых форм и сельских фактур, как те, что в северном Калифорнийском сообществе Морского ранчо,

– отметили дизайнеры.

Реконструкция не испортила уже имеющуюся геометрию здания, но измениал расположение окон на фасадах.



Так выглядит дом изнутри / фото: Deezen

На заднем дворе расположены гараж и летний душ, а со стороны анфаса дома расположена линия крыши, облицованные деревянными решетками в тон общего цвета проекта.



Большой обеденный стол дает возможность быть рядом с близкими / фото: Deezen

Клиенты студии – семья из 4-х человек приобрели дом для отдыха, чтобы быть рядом с родственниками и наслаждаться активным отдыхом.



Сзади дом также облицован деревом / фото: Deezen

Естественный свет поступает через раздвижные стеклянные двери. Коридор на первом этаже, соединяет две спальни с ванной комнатой. Третья спальня с ванной комнатой расположена на втором этаже.