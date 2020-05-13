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Квадратный белоснежный дом с открытой планировкой: невероятные фото из США

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Архитекторы решили использовать два куба
Архитекторы решили использовать два куба / Archdaily

В штате Массачусетс американская архитектурная компания разработала дом в форме белого куба. Владельцы захотели белоснежный интерьер и открытую планировку помещения. Фасад здания покрыт белой вагонкой, а гараж разместили в открытом цокольном этаже.

Несмотря на желание клиентов иметь дом в виде куба, архитекторы решили внести некоторые свои коррективы, пишет Archdaily.

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Чтобы подчеркнуть правильную геометрию фасада, окна тоже были разработаны как строгие прямоугольники.


Окна повторяют строгость архитектурных линий / фото: Archdaily

Внутри конструкция стального каркаса позволяет открыть планы пола без опорных колонн или стен, обеспечивая прекрасную вентиляцию и много дневного света. Терраса на крыше обеспечивает тихую уединенную зону для отдыха на природе.


Интерьер имеет свободную планировку / фото: Archdaily

Разработанный для молодой семьи, дом был построен как жилье для 100-летнего пользования. Дом в Уеллсли позволит здесь жить нескольким поколениям семьи.

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Больше фото белоснежного дома:

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Крутые здания Строительство Дом Инновации строительства
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