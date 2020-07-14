В Лондоне построят дом, который полностью составлен из розовых арок – фото
Cloud House является по сути домом, который составлен из двух трехэтажных сооружений. Они оба объединены общим фасадом, который состоит из розовых арок. Возвести его планируют в историческом квартале на севере Лондона, а здание будет служить частным жилищем для большой семьи.
По словам дизайнера, розовые арки здесь будут "абсолютно везде", сообщает Dezeen.
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Дом планируют построить среди старых кирпичных зданий, у которых разные архитектурные стили.
Проект планируют реализовывать в следующем году / Фото Dezeen
Арки здесь не являются полностью декоративными, ведь они служат украшением как для интерьера, так и экстерьера жилья.
Вход в дом расположен рядом / Фото Dezeen
Я знаю, что это вообще не очень модная идея в архитектуре, но мне нравится мысль, что здание можно украсить как снаружи, так и изнутри,
– рассказал архитектор.
Забор здесь тоже выполнена в форме арок / Фото Dezeen
Помещение будет иметь необычную планировку, ведь частные пространства, такие как спальни, расположены на первом этаже. На верхних уровнях будут кухня и гостиная. На фасадах бледно-розовые арки будут сочетаться с бледно-зелеными металлическими конструкциями.
Дом будет с террасой / Фото Dezeen
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Внутри полы будут устланы из бледно-синей залитой смолы, розовые и белые полосы проходить по стенам и потолкам, а кухня станет изумрудно-зеленой с черно-белыми столешницами.