Cloud House является по сути домом, который составлен из двух трехэтажных сооружений. Они оба объединены общим фасадом, который состоит из розовых арок. Возвести его планируют в историческом квартале на севере Лондона, а здание будет служить частным жилищем для большой семьи.

По словам дизайнера, розовые арки здесь будут "абсолютно везде", сообщает Dezeen.

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Дом планируют построить среди старых кирпичных зданий, у которых разные архитектурные стили.

Проект планируют реализовывать в следующем году / Фото Dezeen

Арки здесь не являются полностью декоративными, ведь они служат украшением как для интерьера, так и экстерьера жилья.

Вход в дом расположен рядом / Фото Dezeen

Я знаю, что это вообще не очень модная идея в архитектуре, но мне нравится мысль, что здание можно украсить как снаружи, так и изнутри,

– рассказал архитектор.

Забор здесь тоже выполнена в форме арок / Фото Dezeen

Помещение будет иметь необычную планировку, ведь частные пространства, такие как спальни, расположены на первом этаже. На верхних уровнях будут кухня и гостиная. На фасадах бледно-розовые арки будут сочетаться с бледно-зелеными металлическими конструкциями.

Дом будет с террасой / Фото Dezeen

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Внутри полы будут устланы из бледно-синей залитой смолы, розовые и белые полосы проходить по стенам и потолкам, а кухня станет изумрудно-зеленой с черно-белыми столешницами.