Этот проект отвечает на запрос связи между двумя существующими рядом зданиями учебных корпусов.

Вертикальные и горизонтальные линии – для создания пространства встречи и релакса студентов во время перерывов, а также внешний амфитеатр, пишет издание Archdaily.

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Оригинальный набор зданий собран из несочетаемых архитектурных решений, с различными дополнениями на протяжении многих лет.



Яркое здание – глоток свежего воздуха / Фото Archdaily

Цветное вмешательство имеет целью уважать индивидуальность старых зданий. Спроектированные окна – это обрамление лучшего от окружающей среды на горизонте: лес и белая Магнолия.

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