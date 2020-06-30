Вилла, которая сейчас располагается в бывшем коммерческом здании неподалеку от Роттердама, подверглась реновации местной студией. Ремонт зацепил внешнюю часть дома, а также двор. Теперь стиль дома больше похож на традиционный марокканский.

Все марокканские здания традиционно обустраивались именно вокруг двора, сообщает Dezeen.

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Дом для семьи из пяти человек был построен из двух частей, которые расположены по обе стороны двора. В конце концов, именно двор придает помещению больше света, которое изначально было построено для коммерческих, а не жилых целей.



Коричневый цвет обозначает цвет песка / Фото Dezeen

Внутри кажется, будто вы находитесь во дворе. Ведь здесь есть кухня открытого плана с баром для завтрака, а столовая и гостиная расположены вдоль стены здания.



Двор является центральной частью всего комплекса / Фото Dezeen

Кухонный островок – это монолитный блок из порошковой стали. Спальня расположена отдельно от остального здания.



Каждая комната здесь довольно просторная / Фото Dezeen

Экстерьер здания и двора отличаются своим коричневым цветом, который также указывает на принадлежность к марокканскому стилю архитектуры. Терракотовая плитка, которая выложена на земле, здесь использована повторно.



Большие окна являются исключительной особенностью этого проекта / Фото Dezeen

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Еще одной интересной деталью, указывающей на принадлежность к Марокко, является синяя плитка, которой выложен бассейн во дворе и стены в ванной.