Марокканский стиль в архитектуре: фото загородного дома возле Роттердама – фото
Вилла, которая сейчас располагается в бывшем коммерческом здании неподалеку от Роттердама, подверглась реновации местной студией. Ремонт зацепил внешнюю часть дома, а также двор. Теперь стиль дома больше похож на традиционный марокканский.
Все марокканские здания традиционно обустраивались именно вокруг двора, сообщает Dezeen.
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Дом для семьи из пяти человек был построен из двух частей, которые расположены по обе стороны двора. В конце концов, именно двор придает помещению больше света, которое изначально было построено для коммерческих, а не жилых целей.
Коричневый цвет обозначает цвет песка / Фото Dezeen
Внутри кажется, будто вы находитесь во дворе. Ведь здесь есть кухня открытого плана с баром для завтрака, а столовая и гостиная расположены вдоль стены здания.
Двор является центральной частью всего комплекса / Фото Dezeen
Кухонный островок – это монолитный блок из порошковой стали. Спальня расположена отдельно от остального здания.
Каждая комната здесь довольно просторная / Фото Dezeen
Экстерьер здания и двора отличаются своим коричневым цветом, который также указывает на принадлежность к марокканскому стилю архитектуры. Терракотовая плитка, которая выложена на земле, здесь использована повторно.
Большие окна являются исключительной особенностью этого проекта / Фото Dezeen
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Еще одной интересной деталью, указывающей на принадлежность к Марокко, является синяя плитка, которой выложен бассейн во дворе и стены в ванной.