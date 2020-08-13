Компания строительных технологий Mighty Buildings завершила создание нового дома, который был напечатан на 3D-принтере в Сан-Диего, Калифорния. Вышел небольшой одноэтажный домик с террасой.

Всего на строительство ушло 8 недель, сообщает Archdaily.

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Поскольку округ Сан-Диего сталкивается с дефицитом жилья, мэр Кевин Фолкнер поручил изучить вопрос массового строительства домов с использованием 3D технологий.

По мнению властей города, такие квартиры могут заинтересовать студентов и пенсионеров / Фото Archdaily

Фасад таких домов на 90% состоит из стекла, а изнутри здесь делают ремонт так же как и в обычных квартирах.

Дома являются очень светлыми и имеют небольшие террасы / Фото Archdaily

В этом случае интерьер получил современные точечные светильники, и энергоэффективные приборы вместе с посудомоечной машиной, плитой и холодильником. Две недели продолжалась подготовка участка и установки оборудования, а остальное время занимало строительство и ремонт.

Цена за дом колеблется в пределах 314 долларов за 1 метр квадратный / Фото Archdaily

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В целом компания уже подписала договоры на реализацию 15 проектов, которые начнут реализовывать уже с конца августа.

Смотрите больше фото дома, который напечатан на 3D принтере: