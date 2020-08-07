Хашим Саркис – куратор Венецианского биеннале 2021 года призвал архитекторов со всего мира активно переосмысливать пути совместного проживания людей на природе. На волне пандемии много городского населения задумывается о переезде в пригороды и небольшие городки. К вашему вниманию примеры новых проектов загородных домов.

По прогнозам экспертов, коронавирус с миром надолго, поэтому люди, опасаясь новых карантинных ограничений, переосмысливают крошечные жилые пространства в городах, пишет Archdaily.

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Действительно, урбанизм отошел на второй план повестки дня архитекторов с мировым именем. Поэтому, вероятно, уже через год мы увидим много проектов именно загородного жилья.

Плотность застроек, скорее всего, сохранится, ведь количество населения в мире растет. Впрочем, после карантина, люди начали больше ценить доступ к свежему воздуху и личное пространство – сами эти постулаты станут ключевыми для архитекторов.

3 архитектурных проекта "посткарантинной" эры



Архитектор предлагает создавать такие плотные городки / Фото Archdaily

Этот проект грамотно охватывает каждый сантиметр скалистого побережья и предлагает жильцам отдельные дома с большими террасами, несмотря на плотность застройки.



А это вариант многоэтажной застройки / Фото Archdaily

Это здание предлагают построить вблизи города Чунцин в Китае. Многоэтажка предлагает просторные балконы и большие открытые террасы.



Футуристический вариант / Фото Archdaily

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Схема MAD для этого горного поселка является частью масштабного генерального плана развития туризма у озера Тайпин в районе Хуаншань. Каждое из зданий построено так, чтобы соответствовать местному рельефу, выделяться высотой и предлагать жителям открытые пространства на каждом уровне.