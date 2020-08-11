Студия архитектуры Morris + Company разработала пристройку для дома Вальтера Сегала на севере Лондона. Расположенный в городе Хайгейт North Hill House в 1964 году Сегал построил для себя и своей семьи.

Команда архитекторов исследовала наследие Сегала, его подход через документальные фильмы о его творчестве, исследования собственных сайтов и тексты, написанные Сегалом и другими о его произведениях, пишет издание Deezen.

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Для того, чтобы не испортить предыдущий дизайн, авторы решили использовать деревянный брус, а так же ряд повторных элементов, хотя это не будет модульной конструкцией.

Дом планируют расширить вдвое / Фото Deezen

Мы уверены, что можем сделать так, чтобы разработка и детализация облегчила процесс сборки конструкции, не прибегая к использованию модульной конструкции, ведь для такого масштабного проекта это недопустимо,

– рассказали в студии.

Взамен легкодоступные материалы, а это преимущественно высокое дерево – заранее обработают, без вмешательства на месте.

Фасад будет исключительно из дерева / Фото Deezen

В общем, расширение по всей площади вдвое увеличит размер дома, с 166 квадратных метров до 300 квадратов. Расширение будет образовывать зигзагообразный маршрут через здание.

Проект перестройки старого дома Сегала / Фото Deezen

Первоначальное здание было экономичным, простым, изысканно выложенным, практическим и функциональным. Однако значительную часть первоначального варианта дизайна дома пришлось изменить.

Внутри будет много солнечного света / Фото Deezen

Задняя часть пристройки остается открытой, но ее смогут видеть только соседи.