Отель Bauhofstrasse – это довольно стандартное здание с заботой об экологии. Благодаря интеграции рядом с историческими зданиями отель добавляет свежести району. Когда архитекторы выбирали принцип строительства комнат в отеле, то остановились на принципах экологичности, качества и практичности.

Модули изготавливали в Австрии, транспортировали в Людвигсбург и устанавливали на месте в течение пяти рабочих дней. Черепица с белыми плитами не выдает, что это деревянное сооружение, об этом пишет специализированное издание для архитекторов Archdaily.

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Четырехэтажное здание по высоте такое же, как и соседнее, ​​однако выбивается из общего ландшафта по своей форме.

Ярко белыми, почти ослепительными сделали фасад и крышу, отверстия для окон выглядят, как вставленные, вертикально отформатированные коробки с фиксированными окнами и белыми ставнями.



Отель расположен на склоне / фото: Archdaily

Северная часть дома расположена в глубине здания и имеет дополнительный этаж – это связано с особенностями местности. Черепица с цементными плитами из белого волокна не дает никакого намека на то, что это деревянное здание.

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На террасе расположены бистро и зона баров, а затем приемная и помещения для офиса и администрации, а также хранилища для багажа. Здесь архитекторы сами спроектировали как барные стойки, так и столы и изготовили их из твердой древесины ясеня с помощью местных мастеров. Массивный паркетный пол также изготовлен ​​из дерева.



Интерьер выполнили в стиле минимализм / фото: Archdaily

Вместе с цокольным этажом этот этаж функционирует как своеобразная рецепция для других этажей. Гостиничные номера изготавливали в Форарльберге в Австрии. Их привезли в Людвигсбург и установили на месте в течение пяти рабочих дней.



Процесс транспортировки и монтажа отеля / фото: Archdaily

Стены, полы и потолки гостиничных номеров были собраны на контейнерные модули на фабрике из поперечно ламинированного бруса, который подрезали с помощью робота.



Немецкий отель соответствует всем эко-стандартам / фото: Archdaily

Всего было использовано 440 кубических метров древесины, благодаря чему навсегда добыли 880 тонн СО2 в результате хранения и замещения. Использование бетонного материала интенсивно требует CO2, что компенсируется использованием древесины. Как следствие – здание полностью экологично.