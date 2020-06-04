Отель-трапеция за пять дней в Германии: как выглядит экодом, который монтировали на месте
Отель Bauhofstrasse – это довольно стандартное здание с заботой об экологии. Благодаря интеграции рядом с историческими зданиями отель добавляет свежести району. Когда архитекторы выбирали принцип строительства комнат в отеле, то остановились на принципах экологичности, качества и практичности.
Модули изготавливали в Австрии, транспортировали в Людвигсбург и устанавливали на месте в течение пяти рабочих дней. Черепица с белыми плитами не выдает, что это деревянное сооружение, об этом пишет специализированное издание для архитекторов Archdaily.
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Четырехэтажное здание по высоте такое же, как и соседнее, однако выбивается из общего ландшафта по своей форме.
Ярко белыми, почти ослепительными сделали фасад и крышу, отверстия для окон выглядят, как вставленные, вертикально отформатированные коробки с фиксированными окнами и белыми ставнями.
Отель расположен на склоне / фото: Archdaily
Северная часть дома расположена в глубине здания и имеет дополнительный этаж – это связано с особенностями местности. Черепица с цементными плитами из белого волокна не дает никакого намека на то, что это деревянное здание.
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На террасе расположены бистро и зона баров, а затем приемная и помещения для офиса и администрации, а также хранилища для багажа. Здесь архитекторы сами спроектировали как барные стойки, так и столы и изготовили их из твердой древесины ясеня с помощью местных мастеров. Массивный паркетный пол также изготовлен из дерева.
Интерьер выполнили в стиле минимализм / фото: Archdaily
Вместе с цокольным этажом этот этаж функционирует как своеобразная рецепция для других этажей. Гостиничные номера изготавливали в Форарльберге в Австрии. Их привезли в Людвигсбург и установили на месте в течение пяти рабочих дней.
Процесс транспортировки и монтажа отеля / фото: Archdaily
Стены, полы и потолки гостиничных номеров были собраны на контейнерные модули на фабрике из поперечно ламинированного бруса, который подрезали с помощью робота.
Немецкий отель соответствует всем эко-стандартам / фото: Archdaily
Всего было использовано 440 кубических метров древесины, благодаря чему навсегда добыли 880 тонн СО2 в результате хранения и замещения. Использование бетонного материала интенсивно требует CO2, что компенсируется использованием древесины. Как следствие – здание полностью экологично.