Переосмысление пространства: парк с бассейном на обломках торгового центра в Тайване– фото

Голландское архитектурное бюро MVRDV превратило бывший торговый центр China-Town в городской парк. Главная особенность проекта – общественный бассейн.

Новый парк получил название "Тайваньская весна". Такое переосмысление общественного пространства показывает, что можно делать с магазинами после окончательного перехода шопинга в онлайн, отмечает издание Dezeen.

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Вдохновением для нового пространства стала природа – джунгли и водоемы. Дело в том, что застроенная часть Тайваня – очень серая, почти без парковых зон, в противовес "дикой" островной природе.

Уже через пару лет здесь будут настоящие джунгли / Dezeen

Бассейн будет открыт при любой погоде / Dezeen

Поэтому в парке специально высадили местные растения, которые со временем превратятся в пышные джунгли, характерные для других частей острова. По плану, результата удастся добиться через два-три года.

В "Тайваньской весне" люди смогут купаться в заросших зеленью остатках торгового центра. Дети будут плавать в руинах прошлого – как же это здорово!

– говорит основатель MVRDV Вини Маас.

Раньше на этом месте был подземный паркинг / Dezeen

Уровень воды будут регулировать в зависимости от осадков / Dezeen

Архитекторы специально оставили некоторые элементы фундамента и первого этажа бывшего ТЦ – здесь со временем могут появиться кафе и торговые помещения. Кроме того, остатки здания стали прекрасной площадкой для детских аркадных игр.

Остатки старого здания стали частью детских игр / Dezeen

Новое общественное пространство пришлось по нраву всем / Dezeen

Кроме просто хорошей локации для отдыха, "Тайваньская весна" также является частью общего плана городских властей по озеленению, улучшению пешеходных маршрутов и сокращению движения транспорта в городе.

Новое пространство стало частью городского плана по сокращению транспорта / Dezeen

Зеленые насаждения парка разгрузили серый городской пейзаж / Dezeen