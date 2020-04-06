Переосмысление пространства: парк с бассейном на обломках торгового центра в Тайване– фото
Голландское архитектурное бюро MVRDV превратило бывший торговый центр China-Town в городской парк. Главная особенность проекта – общественный бассейн.
Новый парк получил название "Тайваньская весна". Такое переосмысление общественного пространства показывает, что можно делать с магазинами после окончательного перехода шопинга в онлайн, отмечает издание Dezeen.
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Вдохновением для нового пространства стала природа – джунгли и водоемы. Дело в том, что застроенная часть Тайваня – очень серая, почти без парковых зон, в противовес "дикой" островной природе.
Уже через пару лет здесь будут настоящие джунгли / Dezeen
Бассейн будет открыт при любой погоде / Dezeen
Поэтому в парке специально высадили местные растения, которые со временем превратятся в пышные джунгли, характерные для других частей острова. По плану, результата удастся добиться через два-три года.
В "Тайваньской весне" люди смогут купаться в заросших зеленью остатках торгового центра. Дети будут плавать в руинах прошлого – как же это здорово!
– говорит основатель MVRDV Вини Маас.
Раньше на этом месте был подземный паркинг / Dezeen
Уровень воды будут регулировать в зависимости от осадков / Dezeen
Архитекторы специально оставили некоторые элементы фундамента и первого этажа бывшего ТЦ – здесь со временем могут появиться кафе и торговые помещения. Кроме того, остатки здания стали прекрасной площадкой для детских аркадных игр.
Остатки старого здания стали частью детских игр / Dezeen
Новое общественное пространство пришлось по нраву всем / Dezeen
Кроме просто хорошей локации для отдыха, "Тайваньская весна" также является частью общего плана городских властей по озеленению, улучшению пешеходных маршрутов и сокращению движения транспорта в городе.
Новое пространство стало частью городского плана по сокращению транспорта / Dezeen
Зеленые насаждения парка разгрузили серый городской пейзаж / Dezeen