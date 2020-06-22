Студия архитектуры и дизайна Hello Wood разработала деревянный домик в виде почищенной картофелины. Это идеальное, частное место для работы и встреч, но помещение может также функционировать как гостевая комната или игровая комната для детей.

Несмотря на то, что в мире по немногу отменяют карантинные меры, введенные из-за карантина, все еще есть миллионы людей, мечтающих о дополнительной комнатке для офиса, сообщает Archdaily.

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Маленькие размеры домика заставили разработчиков использовать каждый квадратный сантиметр. Здание отличается от типичной в таких проектах формы, и выглядит как почищенный картофель с многочисленными гранями и углами.

Несмотря на свою форму, домик получился достаточно светлым / Фото Archdaily

Переносной кабинет адаптируется к смене времен года. Так, его утепленный интерьер обеспечивает уют помещения зимой, а встроенный кондиционер защищает от жары летних дней. Внутри домик оборудован электрическими розетками и у вас не возникнет проблем с доступом к Интернету. Сама офисная кабинка изготавливается по самым современным технологиям.

Площади в домике вполне хватает для работы / Фото Archdaily

Установка мобильного офиса происходит за несколько дней, а благодаря низкому энергопотреблению, дом является достаточно экологичным.

Дом имеет несколько граней / Фото Archdaily

Другие кабины Hello Wood сейчас на стадии разработки и строительства. В частности планируется создание домов для отдыха.

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Интерьер облицован шотландской сосной / Фото Archdaily