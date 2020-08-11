Этот проект называют "скрытый дом", он охватывает участок площадью 500 квадратных метров, находящийся в самом центре Северной Вадодары, что в Индии. Проект – это геометрическая композиция из чистых линий и строгих поверхностей. Дом выходит на юг с дорогой шириной в 18 метров.

Поскольку дом стоял перед дорогой, архитекторы очень осторожно отнеслись к вопросу конфиденциальности. Дизайнеры возвели огромную бетонную стену высотой 50 метров, которая скрывает почти все публичные и частные пространства дома, пишет издание Archdaily.

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Эта обнаженная бетонная стена имеет очень интересный графический рисунок, выгравированное на ней. Из-за нее выглядывает лишь часть, а остальная часть дома прячется позади.



Бетонная стена декорирована нестандартно / фото Archdaily

Если говорить об интерьере, то он является современным и минималистичным. Теплые и земляные тона в виде тикового дерева, латуни, коричневого цвета в отделке и серого цвета на стенах. Каждая отдельная комната имеет свой характер в соответствии с личности жителей.



В доме много естественного света / Фото Archdaily

На нижнем уровне есть гостиная, кухня, столовая, и другие технические комнаты. Спальню родителей также обустроили на низшем уровне, в тихом месте. Зона домашнего кинотеатра или развлечений расположена на первом этаже, частично отграниченная от основного дома, доступна и с садового участка.



Лестницу выполнили в форме зигзага / Фото Archdaily

На втором этаже – спа-центр и джакузи. Лестницу разместили почти в центре дома вместе с большим отверстием, так что все этажи равномерно освещены естественным светом.

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