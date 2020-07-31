Перед одними из самых зеленых и изысканных холмов вблизи города Субачок, в Колумбии, архитектурная фирма построила небольшой домик. Как снаружи так и изнутри здание имеет четкие геометрические линии и частично прозрачный потолок. Больше о доме заходящего солнца посреди холмов – читайте в материале.

Главный фасад здесь направлен на восток, а значит дом получает больше всего именно послеобеденного солнца, сообщает Archdaily.

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Само здание выполнено в форме буквы "L" и предлагает владельцам небольшую террасу, которая защищена от ветров – домом.

Терраса с двух сторон защищена от ветра / Фото Archdaily

Помещение является одноэтажным и имеет частично прозрачные не только стены, но и потолок. Интерьер здесь выполнен в минималистическом стиле и отличается строгими линиями, использованием деревянной облицовки и точечного освещения.

Кухня занимает центральное место в доме / Фото Archdaily

Основным пространством в доме является кухня, ведь она имеет самую большую площадь среди всех комнат, и огромное панорамное окно вместо восточной стены.

Дом ориентирован на заходящее солнце / Фото Archdaily

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Здание окружено садом, и кроме широкой подъездной аллеи имеет также небольшие лестницы со стороны гор.

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