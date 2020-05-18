Резиденция Премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Оттаве – фото и история здания

Канада, как и большинство государств мира, предлагает руководителям страны государственную резиденцию. Большая резиденция для Джастина Трюдо расположена в Оттаве на улицы Сассекс, 24. Впрочем, эта резиденция находится на ремонте, а сам Трюдо переселился в другой дом. Куда – читайте в материале.

Резиденция, которую построили еще в 1868 году, еще никогда не подвергалась капитальному ремонту. Ни один из руководителей государства не рисковал тратить деньги налогоплательщиков на модернизацию дома. Однако сейчас исконная резиденция Премьер-министров Канады таки закрыта на ремонт, сообщает Дом 24.

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Где тогда живет Трюдо



Этот дом построен в 1892 году / фото: Wikipedia

В коттедже "Rideau". Здание расположено всего в нескольких милях от основной резиденции "Премьеров" и когда-то принадлежало губернаторам провинции.



В своем доме глава Канады имеет собственный кабинет / фото: Социальные сети

Коттедж "Ridoau" был определен зданием федерального наследия 3 октября 1986 года и охраняется Канадой.

Что это за дом



Джастин Трюдо дома приводит и деловые встречи / фото: Narcity

Это двухэтажное 22-комнатное здание, которое сделано в стиле тамошнего "Возрождения". Сначала в сооружении было 14 комнат на одном этаже. Однако, после реконструкции в 1872 году, архитекторы добавили второй этаж и веранду на заднем дворе.

Между 1999 и 2000 годами здание подверглось капитальным реконструкциям подвала, крыши и внутренней отделки, а механическая и электрическая системы были обновлены. Снаружи каждый кирпич и швы были отдельно окрашены для получения равномерного вида. Последний раз здесь делали ремонт в 2013 году.



В доме хватает места всем членам семьи / фото: Narcity

Коттедж "Ridoau" отличается своей симметрией, простыми линиями, классическим центральным входом, декоративными ставнями и парными дымоходами.



В доме также сделана кухня-студия / фото: Narcity

Внутри здание оформлено в стиле классического минимализма с небольшим количеством декора.

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Территория вокруг дома является открытой для общественности, однако резиденцию таки охраняют.