Резиденция Премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Оттаве – фото и история здания
Канада, как и большинство государств мира, предлагает руководителям страны государственную резиденцию. Большая резиденция для Джастина Трюдо расположена в Оттаве на улицы Сассекс, 24. Впрочем, эта резиденция находится на ремонте, а сам Трюдо переселился в другой дом. Куда – читайте в материале.
Резиденция, которую построили еще в 1868 году, еще никогда не подвергалась капитальному ремонту. Ни один из руководителей государства не рисковал тратить деньги налогоплательщиков на модернизацию дома. Однако сейчас исконная резиденция Премьер-министров Канады таки закрыта на ремонт, сообщает Дом 24.
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Где тогда живет Трюдо
Этот дом построен в 1892 году / фото: Wikipedia
В коттедже "Rideau". Здание расположено всего в нескольких милях от основной резиденции "Премьеров" и когда-то принадлежало губернаторам провинции.
В своем доме глава Канады имеет собственный кабинет / фото: Социальные сети
Коттедж "Ridoau" был определен зданием федерального наследия 3 октября 1986 года и охраняется Канадой.
Что это за дом
Джастин Трюдо дома приводит и деловые встречи / фото: Narcity
Это двухэтажное 22-комнатное здание, которое сделано в стиле тамошнего "Возрождения". Сначала в сооружении было 14 комнат на одном этаже. Однако, после реконструкции в 1872 году, архитекторы добавили второй этаж и веранду на заднем дворе.
Между 1999 и 2000 годами здание подверглось капитальным реконструкциям подвала, крыши и внутренней отделки, а механическая и электрическая системы были обновлены. Снаружи каждый кирпич и швы были отдельно окрашены для получения равномерного вида. Последний раз здесь делали ремонт в 2013 году.
В доме хватает места всем членам семьи / фото: Narcity
Коттедж "Ridoau" отличается своей симметрией, простыми линиями, классическим центральным входом, декоративными ставнями и парными дымоходами.
В доме также сделана кухня-студия / фото: Narcity
Внутри здание оформлено в стиле классического минимализма с небольшим количеством декора.
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Территория вокруг дома является открытой для общественности, однако резиденцию таки охраняют.