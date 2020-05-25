В Швеции перевезут целый город на грузовиках из-за проседания грунта: фото
Небольшой городок Кируна на севере Швеции перевезут на грузовиках из-за угрозы обвала грунта под домами. Большинство зданий имеют более 120 лет и исторически ценны для страны. Решение о перевозке города приняли после обвала ратуши Кируны.
Город планируют перевезти всего за две мили на восток от сегодняшнего расположения, пишет Metropolis.
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Кируна является самым северным городом страны и расположена за Полярным кругом. Основана она вокруг одноименной шахты, которая добывает железную руду еще с 1895 года. Однако в 2008 году с активным развитием горнодобывающей промышленности, почва под городом начала проседать со скоростью 5 сантиметров в год.
Город переедет всего на несколько километров на восток / Фото: Metropolis
После консультаций с властью и горно-добывающей компанией, город решили перевезти из-за архитектурной ценности некоторых сооружений. Однако переговоры продолжались более 10 лет.
Не все дома поддаются перевозке / Фото: Metropolis
Окончательное решение о немедленной перевозке приняли после обвала ратуши Кируны. Сегодня ее обломки выставлены в музее. Однако местные говорят, что "мэрия была принесена в жертву ради процветания города".
По состоянию на сегодня за две мили на восток построили новую ратушу, куда и перевезут большинство домов. На старом месте тем временем продолжат добывающие работы.
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Как можно перевезти дома в собранном виде?За Полярным кругом из-за низких температур и твердости почвы, дома строятся без выкапывания котлованов и стабильных фундаментов, поэтому здания буквально просто стоят на земле. Именно поэтому перевезти их довольно легко.