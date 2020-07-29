В скале, в лесу и на вершине горы: 5 гигантских мемориалов родом из социализма – фото
Два известных архитектурных издания с мировым Calvert Journal и ArchDaily вместе ведут проект, в котором знакомят читателей с архитектурными сооружениями времен СССР и государств-сателлитов нафталиновой империи. Предлагаем читателям воочию взглянуть на знаковые здания советской эпохи. Сегодня речь пойдет о 5 музеях и мемориалах.
В целом издание представят 50 монументальных сооружений, пишет Archdaily.
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5 огромных мемориалов и музеев из эпохи социализма
Гора Бузлуджа / Болгария
Здание сейчас не работает, и было признано одним из самых опасных достопримечательностей Европы из-за своей аварийности / Фото Archdaily
Находится на вершине горы Бузлуджа (1441 метра над уровнем моря) в балканских горах Болгарии. Здание имеет футуристический дизайн возведено в форме блюдца, и известно как мемориал Бузлуджа. Строительство продолжалось более 8 лет, и привлекло около 6 тысяч рабочих. Интерьер мемориала украшен мозаикой, изображающей установление социализма в стране и лозунгами Болгарской коммунистической партии.
Селейман-Тоо / Киргизстан
Тут расположена могила пророка Сулеймана / Фото Archdaily
Музей Сулейман-Тоо расположен среди священных вершин и склонов Ферганской долины и является металлической конструкцией. Строили музей в естественной пещере в честь 3000-летия города Ош, и сегодня она функционирует как Национальный историко-археологический музей страны.
Киевский крематорий / Украина
Тут также когда-то была "Стена памяти" / Фото Archdaily
В 60-годах прошлого века советская власть начала строить крематорий на Байковой горе. Строительство продолжалось более 10 лет. Сегодня в крематории есть три прощальных зала и шесть печей. Ежедневно происходит примерно 20-30 кремаций.
Spomen-Dom / Босния и Герцеговина
В здании отсутствует искусственное освещение / Фото Archdaily
Грандиозный музей, напоминающий пирамиду, был сооружен для чествования событий Сутесской битвы в 1943 году. Мемориал может похвастаться большими гравюрами, а также фресками с именами и цитатами военнослужащих, участвовавших в битве.
Дом Мельникова / Россия
Позднее у архитектора забрали возможность заниматься любимым делом / Фото Archdaily
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Сооружение относится к авангардной советской архитектуры и служило домом для архитектора Константина Мельникова. Здание имеет цилиндрическую форму и усеяно многочисленными маленькими окнами.