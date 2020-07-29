Два известных архитектурных издания с мировым Calvert Journal и ArchDaily вместе ведут проект, в котором знакомят читателей с архитектурными сооружениями времен СССР и государств-сателлитов нафталиновой империи. Предлагаем читателям воочию взглянуть на знаковые здания советской эпохи. Сегодня речь пойдет о 5 музеях и мемориалах.

В целом издание представят 50 монументальных сооружений, пишет Archdaily.

Предыдущая публикация: Космос, Киев и Интерконтинентал: 5 масштабных отелей родом из социализма – фото

5 огромных мемориалов и музеев из эпохи социализма

Гора Бузлуджа / Болгария



Здание сейчас не работает, и было признано одним из самых опасных достопримечательностей Европы из-за своей аварийности / Фото Archdaily

Находится на вершине горы Бузлуджа (1441 метра над уровнем моря) в балканских горах Болгарии. Здание имеет футуристический дизайн возведено в форме блюдца, и известно как мемориал Бузлуджа. Строительство продолжалось более 8 лет, и привлекло около 6 тысяч рабочих. Интерьер мемориала украшен мозаикой, изображающей установление социализма в стране и лозунгами Болгарской коммунистической партии.

Селейман-Тоо / Киргизстан



Тут расположена могила пророка Сулеймана / Фото Archdaily

Музей Сулейман-Тоо расположен среди священных вершин и склонов Ферганской долины и является металлической конструкцией. Строили музей в естественной пещере в честь 3000-летия города Ош, и сегодня она функционирует как Национальный историко-археологический музей страны.

Киевский крематорий / Украина



Тут также когда-то была "Стена памяти" / Фото Archdaily

В 60-годах прошлого века советская власть начала строить крематорий на Байковой горе. Строительство продолжалось более 10 лет. Сегодня в крематории есть три прощальных зала и шесть печей. Ежедневно происходит примерно 20-30 кремаций.

Spomen-Dom / Босния и Герцеговина



В здании отсутствует искусственное освещение / Фото Archdaily

Грандиозный музей, напоминающий пирамиду, был сооружен для чествования событий Сутесской битвы в 1943 году. Мемориал может похвастаться большими гравюрами, а также фресками с именами и цитатами военнослужащих, участвовавших в битве.

Дом Мельникова / Россия



Позднее у архитектора забрали возможность заниматься любимым делом / Фото Archdaily

​К теме: Перевернутая пирамида и НЛО: 5 лучших научных сооружений социалистической архитектуры – фото

Сооружение относится к авангардной советской архитектуры и служило домом для архитектора Константина Мельникова. Здание имеет цилиндрическую форму и усеяно многочисленными маленькими окнами.