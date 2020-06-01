Зона, в которой расположен проект, является промышленной в Бейруте. Программа – 95 промышленных чердачных этажей, площадью от 100 до 650 квадратных метров на общей площади 25 800 квадратных метров.

Плиты перекрытия организованы вокруг девяти обнаженных шпилей, каждое ядро питает максимум две квартиры на один этаж, пишет издание Archdaily.

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Чердаки с высокими потолками – 5,3 метра, с открытым пространством и минимальными внутренними перегородками. Площадь поверхности – 5400 квадратных метров, периметр участка – 430 метров, из которых менее 12 метров выходят на дорогу.



Каркас дома спроектирован на перспективу обустройства впоследствии / фото: Archdaily

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Во многих секторах по периферии Бейрута довольно часто новые застройки начинают в районах, которые являются промышленными. В отсутствие генерального плана быстрое уничтожение секторов привело к катастрофическим условиям в городе.



Застройку в Бейруте проводят хаотично / фото: Archdaily

В большинстве случаев общие указания законов о строительстве являются единственным правилом и ориентиром, на котором разработчики строят свои схемы.



Многоэтажка выглядит футуристично / фото: Archdaily

В таких ситуациях становится все труднее определить интеграцию проекта и его связь в долгосрочной перспективе с другими.