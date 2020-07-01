Во всем мире городские районы отличаются своим видом. Такие различия часто вызваны социальным и экономическим неравенством жителей. Особенно поразительно выглядят районы бедняков и богачей, которые соседствуют друг с другом, именно с высоты птичьего полета.

Известное архитектурное издание Archdaily предлагает подборку фото богатых и бедных районов, говорится на их сайте.

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Разницу в том, как живут люди, иногда трудно заметить с места. Часто общины, имеющие богатство и привилегии, существуют лишь в нескольких метрах от убогих условий и жилищ,

– рассказывает фотограф Джонни Миллер.



Мумбаи, Индия / Фото Archdaily

По словам фотографа, глядя вниз с высоты нескольких сотен метров, можно заметить невероятные сцены неравенства.



Найроби, Кения / Фото Archdaily

Миллер фотографирует такие контрасты уже не первый год, а с 2018 года расширил свои серии и сфотографировал города в США, Мексике, Танзании, Кении и Индии.



Мехико, Мексика / Фото Archdaily

Каждое из этих мест имеет разные формы и городскую морфологию, характерную для соответствующего контекста, однако сильные разрывы остаются.

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Йоханнесбург, ЮАР / Фото Archdaily