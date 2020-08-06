На лимане реки Кромме возвели осовремененное жилье коренных племен, населявших Южную Африканскую Республику. Дом для семейства из Лондона состоит из белых стен, и соломенных крыш. Интерьер отличается набором большого количества мебели, текстиля и декора.

Длинный, но узкий участок позволил построить дом площадью 3330 квадратных метров, сообщает Archdaily.

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К архитекторам были четкие требования, среди которых белоснежные стены и скатные крыши из соломы. Еще одной сложностью было соблюдение экологических норм, запрещающих строительство в пределах 20 метров от реки.



Забор является частью тыльных стен домов / Фото Archdaily

Поэтому само помещение строили в глубине участка, дав возможность создать большой передний двор, часть из которого решили огородить.



Вообще вокруг зданий большая нетронутая территория / Фото Archdaily

Помещение состоит из трех отдельных одноэтажных зданий с "заточенными" вверх фасадами, и длинными белыми дымоходами.

Первая часть содержит только гараж и кухню, вторая для гостиной, столовой и комнат для развлечений. В последней размещены спальни. Дворы здесь были засажены травами, кустарниками и деревьями.



Перед домом есть большая терраса с бассейном / Фото Archdaily

Интерьер отделан палитрой природных материалов, обеспечивая нейтральный фон для красочной мебели и деталей из латуни.

Сама конструкция помещений напоминает перевернутый корпус лодки, стены которого содержат деревянные жалюзи.



Интерьер содержит яркую мебель и украшен пастельными цветами / Фото Archdaily

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На огороженном дворе размещена терраса с 18-метровым бассейном, также здесь восстановили коренную растительность песков, серые тона подкрепляют цвета, которые преобладают в доме.

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