Средневековая фармацевтика: 10 старинных аптек Львова – фото
Старые аптеки Львова никогда на самом деле не были похожи на аптеки. Старинные интерьеры и мебель, высокие застекленные шкафы, ящички картотек, нередко антресоли или металлические балконы по периметру – это все об интерьерах старинных аптек города.
Часть из старых аптек действуют до сих пор, а некоторые уже давно закрылись, сообщает Дом 24.
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Вместо порядковых номеров аптеки имели собственные имена, а большинство интерьеров относятся к концу XIX - началу XX века.
10 старинных аптек Львова
Аптека-музей "Под Черным Орлом" (Улица Друкарская)
Сегодня в аптеке расположен музей / Фото Lviv 1256
Еще в 1774 году военный фармацевт Франц Вильгельм Наторп выкупил каменный дом у Анны Гуменецкой за 22 тысячи злотых, и открыл здесь аптеку.
Аптека "Под Золотым Оленем" (площадь Рынок)
Здесь аптека располагалась недолго / Фото Lviv 1256
Аптека "Под золотой звездой" (улица Коперника)
Сегодня она закрыта на ремонт / Фото 032.ua
Основана в 1826 году. В начале своего существования аптека изготавливала лекарства из химикатов и сырья, которое получали от оптовых торговых предприятий из Вены.
Аптека "Под Святым Духом" (проспект Шевченко)
Само заведение перепрофилированно под банк / Колаж Lviv 1256
Основана была в 1898 году магистром Карлом Пилевским. Сегодня от аптеки остались только деревянные резные двери.
Аптека "Под Фемидой" (улица Словацкого)
Сегодня здесь обустроили магазин с продукцией популярной марки нижнего белья / Фото Lviv 1256
Основана еще в 1902 году главой фармацевтов Галичины Фридериком Девехе. Эмблемой аптеки была богиня справедливости и правосудия Фемида, а сегодня она уже закрыта.
Аптека "Под венгерской короной" (улица Соборная)
Одна из немногих аптек, которая сохранила свое назначение до сих пор/ Фото Lviv 1256
В 1930 году Ян Пипес-Поратинский создал фармацевтическую лабораторию, которую присоединили к аптеке. Здесь изготавливали различные препараты из готового сырья, которое привозили из Германии и Австрии. Она работает и сегодня.
Аптека "Под Золотым орлом" (улица Галицкая)
Потрясения для заведения наступили во время Второй мировой войны / Колаж Lviv 1256
В 1773 году губернаторство Галиции дало разрешение на ведение аптеки, ее первым владельцем стал магистр Солкишир. С тех пор здесь изменилось многие владельцы, а аптека и сегодня работает.
Аптека "На Марийской площади" в доме Шпрехера (площадь Мицкевича)
Самой интересной особенностью этой аптеки является ее интерьер / Фото Explorer
Владельцем этой аптеки был доктор Стефан Стенцель, а интерьер разработал архитектор Генрик Заремба
Аптека "Под святым Николаем" (улица Грушевского)
Аптека работала до 2016 года / Колаж Lviv 1256
Это заведение открыта почти 100 лет назад. Помещение украшает лепнина, а с барельефа над окном смотрит патрон аптеки.
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Аптека "Под римским императором Титом" (улица Лычаковская)
Аптека была довольно популярной среди львовян / Фото Lvivcenter
Основал ее в 1818 году Теодор Торосевич – автор многих научных трудов, посвященных минеральным источникам Галичины. Название происходит от барельефа, который украшал вход в аптеку. Здесь был бюст императора Тита.