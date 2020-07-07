Старые аптеки Львова никогда на самом деле не были похожи на аптеки. Старинные интерьеры и мебель, высокие застекленные шкафы, ящички картотек, нередко антресоли или металлические балконы по периметру – это все об интерьерах старинных аптек города.

Часть из старых аптек действуют до сих пор, а некоторые уже давно закрылись, сообщает Дом 24.

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Вместо порядковых номеров аптеки имели собственные имена, а большинство интерьеров относятся к концу XIX - началу XX века.

10 старинных аптек Львова

Аптека-музей "Под Черным Орлом" (Улица Друкарская)

Сегодня в аптеке расположен музей / Фото Lviv 1256

Еще в 1774 году военный фармацевт Франц Вильгельм Наторп выкупил каменный дом у Анны Гуменецкой за 22 тысячи злотых, и открыл здесь аптеку.

Аптека "Под Золотым Оленем" (площадь Рынок)



Здесь аптека располагалась недолго / Фото Lviv 1256

Аптека "Под золотой звездой" (улица Коперника)



Сегодня она закрыта на ремонт / Фото 032.ua

Основана в 1826 году. В начале своего существования аптека изготавливала лекарства из химикатов и сырья, которое получали от оптовых торговых предприятий из Вены.

Аптека "Под Святым Духом" (проспект Шевченко)



Само заведение перепрофилированно под банк / Колаж Lviv 1256

Основана была в 1898 году магистром Карлом Пилевским. Сегодня от аптеки остались только деревянные резные двери.

Аптека "Под Фемидой" (улица Словацкого)



Сегодня здесь обустроили магазин с продукцией популярной марки нижнего белья / Фото Lviv 1256

Основана еще в 1902 году главой фармацевтов Галичины Фридериком Девехе. Эмблемой аптеки была богиня справедливости и правосудия Фемида, а сегодня она уже закрыта.

Аптека "Под венгерской короной" (улица Соборная)



Одна из немногих аптек, которая сохранила свое назначение до сих пор/ Фото Lviv 1256

В 1930 году Ян Пипес-Поратинский создал фармацевтическую лабораторию, которую присоединили к аптеке. Здесь изготавливали различные препараты из готового сырья, которое привозили из Германии и Австрии. Она работает и сегодня.

Аптека "Под Золотым орлом" (улица Галицкая)



Потрясения для заведения наступили во время Второй мировой войны​ / Колаж Lviv 1256

В 1773 году губернаторство Галиции дало разрешение на ведение аптеки, ее первым владельцем стал магистр Солкишир. С тех пор здесь изменилось многие владельцы, а аптека и сегодня работает.

Аптека "На Марийской площади" в доме Шпрехера (площадь Мицкевича)



Самой интересной особенностью этой аптеки является ее интерьер / Фото Explorer

Владельцем этой аптеки был доктор Стефан Стенцель, а интерьер разработал архитектор Генрик Заремба

Аптека "Под святым Николаем" (улица Грушевского)



Аптека работала до 2016 года / Колаж Lviv 1256

Это заведение открыта почти 100 лет назад. Помещение украшает лепнина, а с барельефа над окном смотрит патрон аптеки.

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Аптека "Под римским императором Титом" (улица Лычаковская)



Аптека была довольно популярной среди львовян / Фото Lvivcenter

Основал ее в 1818 году Теодор Торосевич – автор многих научных трудов, посвященных минеральным источникам Галичины. Название происходит от барельефа, который украшал вход в аптеку. Здесь был бюст императора Тита.