Старое офисное здание в Германии полностью покроют зелеными кустами – фото

Архитектурная компания Ingenhoven Architects разработала проект, по которому старое офисное здание в Дюссельдорфе полностью покроют 30 тысячами растений. 8 километров живой изгороди сделают дом рекордсменом. Сооружение станет крупнейшей полностью зеленой высоткой во всей Европе.

Старое офисное здание расположено в одном из исторических районов города, пишет Dezeen.

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Пятиэтажный офис Kö-Bogen II занимает видное место рядом с башней Драйшейбенхауз и напротив театра Шауспиелхау, что недалеко от центра города.



Здание станет продолжением скверов района / фото: Dezeen

По словам представителей архитектурной компании, наклонные фасады сделали именно это сооружение идеальным для воплощения идеи здания, которое издалека напоминает парк.

Kö-Bogen II был разработан в ответ на нынешнюю градостроительную ситуацию,

– рассказал Кристоф Ингенховен, основатель Ingenhoven Architects.

Такие живые изгороди очень популярны в Германии, и часто играют роль ограждения во дворах частных домов.



Такие живые изгороди не являются новинкой для немцев / фото: Dezeen

Студия определила, что живые изгороди из граба являются наиболее подходящим способом интеграции большого количества зелени в развитие офиса из-за его характеристик. Простота в выращивании граба на местах и сравнимая неприхотливость в обслуживании.



Экологическая инициатива изменит структуру всего района / фото: Dezeen

Кроме помещений офисного назначения, здание содержит рестораны и магазины.

В архитектурной компании надеются, что такая инициатива положит начало переосмыслению традиций градостроительства в Дюссельдорфе в частности и в Германии в целом.



Под определенным углом "зеленая стена" полностью покрывает фасад / фото: Dezeen

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Нам нужна смелость и преданность, чтобы превратить наши города в более благоприятное для окружающей среды просторы,

– заявили в Ingenhoven Architects