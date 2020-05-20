Старший и младший брат: миниатюрные кирпичные домики для медитации в заповеднике Мехико – фото
Комплекс домов расположен вдали от исторического центра города. Общая площадь застройки – более 600 квадратных метров. Расположение приятно удивляет – вокруг лесной заповедник.
Проект выполнен в объемной композиции, а сами дома вырисовывают собой букву L. С западной стороны расположены спальни с видом на озеро и холмы, пишет издание Archdaily.
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Авторы проекта искали равновесие между конфиденциальностью, климатом и видом на закат, который можно посмотреть с балкона, сделанного из материалов, фильтрующих солнце. Двор максимально открыт и не нарушает девственность лесного заповедника.
Отверстия в потолке прекрасно пропускают солнце / фото: Archdaily
Обе крыши функционируют как террасы, одна из которых является площадкой для йоги. Домики имеют различные характеристики, которые делают их похожими, но внутри интерьер существенно отличается. Дизайн интерьера выполнен в стиле минимализма.
Внутренний двор между домами / фото: Archdaily
А отверстия в потолке каждого из домов позволяют наслаждаться солнцем, которое заходит после обеда.