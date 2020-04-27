Странные формы и яркие цвета: сборник проектов шведского архитектора Герта Вингерда – фото

Один из самых выдающихся архитекторов Швеции Герт Вингерд считается смелым художником, который не чурается использовать экстраординарные формы и яркие цвета в своих архитектурных проектах. Вашему вниманию лучшие объекты шведского гения.

Свою архитектурную работу Герт Вингерд начинал в компании Olivegrens Arkitektkontor. Сегодня Герт является собственником своей архитектурной фирмы Wingårdh Arkitektkontor, пишет Archdaily.

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За время своей работы швед получил много премий и наград в сфере архитектуры. Работы Герта известны как на родине так и заграницей.



Один из корпусов Стокгольмского медицинского университета / фото: Archdaily

Именно он работал над разработкой проекта посольства Швеции в Берлине и в Вашингтоне. Вингерд присоединился к работе над школьными и социальными зданиями и разнообразными коммерческими заказами.

В последнее десятилетие Вингерд начал разрабатывать более стилистическую эстетику, часто внедряя смелые цвета, геометрические узоры и резко наклоняя стены в своих проектах для масштабных торговых центров или университетских зданий.



Так выглядит офисное здание в Гетеборге / фото: Archdaily

Герт Вингерд также вызвал определенный спор в своей стране. Его башня Виктория (2011) – одна из самых высоких зданий столицы Швеции. Проект для 237-метровой 75-этажной башни на юге Стокгольма был заморожен после открытия. Причина – здание может не соответствовать требованиям зонирования.

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