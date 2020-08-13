Это офисное здание переосмысливает рабочее место и создает новые представления – как о здоровой, гибкой среде для предпринимателей и художников. Блок D поставил целью стать первым коммерческим офисным зданием в центре Сан-Диего, которое получило сертификат Net Zero Energy и LEED Platinum.

Как первый офисный проект в рамках развития пятиблочного Makers Quarter, блок D станет первой ласточкой, пишет издание Archdaily.

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На цокольном этаже расположены кафе и рестораны, что предоставляет возможность оживить улицу и дать простор для развития малого бизнеса.

Офис является экологичным из-за своей системы вентиляции / Фото Archdaily

Офисные апартаменты используют естественную вентиляцию с использованием моторизованных окон и гаражных дверей на каждом уровне. Голый бетонный каркас интегрируется с естественными вентиляционными системами, чтобы использовать теплые массы воздуха для пассивного охлаждения в течение дня.

Здание проектировали так, чтобы как можно больше света попадало внутрь / Фото Archdaily

Высокопроизводительный фасад использует две активные системы затенения, которые улучшают дневное освещение и позволяют пользователям настраивать уровень дневного освещения в отдельных помещениях.

Заказчики убеждены, что такой офис не последний / Фото Archdaily

Исходя из творческого контекста в "Makers Quarter" и вокруг него, "Блок D" был разработан для привлечения предпринимателей, технологических компаний, стартапов и художников как будущих арендаторов.