В Канаде построили публичную библиотеку внутри холма – фото
Зеленая крыша, которая похожа на верх холма, венчает крышу публичной библиотеки в Торонто и дополняет окружающий парк. Пространство вокруг библиотеки украшено скамейками и бассейнами.
Библиотека имеет большие окна, шторы на которых внешне напоминают книжные страницы, пишет Dezeen.
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Сама форма здания была разработана так, чтобы максимально приковать внимание к природе. Вокруг библиотеки много затененных павильонов для отдыха и детских площадок.
Вокруг библиотеки большая территория / фото: Dezeen
Библиотека имеет более 1800 квадратных метров площади внутри. И содержит пространство для всех возрастных групп. Воспроизводя инклюзивность, инновационность, преданность учению, новое здание отражает видение руководителей учреждения.
Внутрь попадает много естественного света / фото: Dezeen
Внутри архитектурная компания накрыла куполообразный потолок над читальным залом гипсокартоном, чтобы уменьшить уровень шума. Форму круга также повторяют люстры под потолком.
Библиотека имеет много входов / фото: Dezeen
Изюминкой интерьера являются экраны в вестибюле, отражающие сцены природы. Из мебели внутри лишь небольшие цветные табуреты и кресла. А также круглые небольшие столики.
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Библиотека предлагает литературу для всех возрастных групп / фото: Dezeen