В Канаде построили публичную библиотеку внутри холма – фото

Зеленая крыша, которая похожа на верх холма, венчает крышу публичной библиотеки в Торонто и дополняет окружающий парк. Пространство вокруг библиотеки украшено скамейками и бассейнами.

Библиотека имеет большие окна, шторы на которых внешне напоминают книжные страницы, пишет Dezeen.

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Сама форма здания была разработана так, чтобы максимально приковать внимание к природе. Вокруг библиотеки много затененных павильонов для отдыха и детских площадок.



Вокруг библиотеки большая территория / фото: Dezeen

Библиотека имеет более 1800 квадратных метров площади внутри. И содержит пространство для всех возрастных групп. Воспроизводя инклюзивность, инновационность, преданность учению, новое здание отражает видение руководителей учреждения.



Внутрь попадает много естественного света / фото: Dezeen

Внутри архитектурная компания накрыла куполообразный потолок над читальным залом гипсокартоном, чтобы уменьшить уровень шума. Форму круга также повторяют люстры под потолком.



Библиотека имеет много входов / фото: Dezeen

Изюминкой интерьера являются экраны в вестибюле, отражающие сцены природы. Из мебели внутри лишь небольшие цветные табуреты и кресла. А также круглые небольшие столики.

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Библиотека предлагает литературу для всех возрастных групп / фото: Dezeen