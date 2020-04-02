В Киеве уменьшился объем строительства нового жилья за год
По данным Главного управления статистики Киева, в 2019 году в городе приняли в эксплуатацию 1114,0 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Это на 11,3% меньше по сравнению с 2018 годом.
Больше всего в прошлом году построили нового жилья в Дарницком и Печерском районах – 200,6 тыс. кв. м и 199,9 тыс. кв. м соответственно. Меньше всего – в Деснянском: всего лишь 6,4 тыс. кв. м, или 0,6% от общего объема по городу. При этом большая часть принятого в эксплуатацию жилья, а именно 94,9%, – дома с двумя и более квартирами.
|кв. м
|% к 2018 г.
|г. Киев
|1 113 986
|88,7
|Голосеевский
|153 374
|50,3
|Дарницкий
|200 612
|112,1
|Деснянский
|6 363
|40,8
|Днепровский
|167 380
|148,3
|Оболонский
|61 539
|98,8
|Печерский
|199 924
|252,5
|Подольский
|148 638
|72,9
|Святошинский
|54 762
|93,0
|Соломенский
|58 543
|30,7
|Шевченковский
|62 851
|128,2
Всего в 2019 году принято в эксплуатацию 17 353 квартиры. Средний размер квартиры составляет 64,1 кв. м общей площади. Кроме того прошлом году приняты в эксплуатацию 43,6 тыс. кв. м дачных и садовых домов в черте города.