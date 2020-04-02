В Киеве уменьшился объем строительства нового жилья за год

По данным Главного управления статистики Киева, в 2019 году в городе приняли в эксплуатацию 1114,0 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Это на 11,3% меньше по сравнению с 2018 годом.

Больше всего в прошлом году построили нового жилья в Дарницком и Печерском районах – 200,6 тыс. кв. м и 199,9 тыс. кв. м соответственно. Меньше всего – в Деснянском: всего лишь 6,4 тыс. кв. м, или 0,6% от общего объема по городу. При этом большая часть принятого в эксплуатацию жилья, а именно 94,9%, – дома с двумя и более квартирами.

кв. м % к 2018 г. г. Киев 1 113 986 88,7 Голосеевский 153 374 50,3 Дарницкий 200 612 112,1 Деснянский 6 363 40,8 Днепровский 167 380 148,3 Оболонский 61 539 98,8 Печерский 199 924 252,5 Подольский 148 638 72,9 Святошинский 54 762 93,0 Соломенский 58 543 30,7 Шевченковский 62 851 128,2

Всего в 2019 году принято в эксплуатацию 17 353 квартиры. Средний размер квартиры составляет 64,1 кв. м общей площади. Кроме того прошлом году приняты в эксплуатацию 43,6 тыс. кв. м дачных и садовых домов в черте города.