Вертикальный эко-поселок: невероятные фото зеленого небоскреба из Ливана
Архитектор Анастасия Елрусс разработала революционный архитектурный проект для многоэтажки. Планируется создание первого эко-поселка в мире. В общем все здание будет иметь площадь 900 квадратных метров, и содержать многочисленные сады, где будут выращивать продукты для жителей небоскреба.
Первое такое здание разместится в пригороде Бейрута, в Ливане, сообщает Archdaily.
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Здание будет иметь 14 этажей, на каждом из которых разместят сады. Первый этаж и подвал здесь арендует частная компания, которая разместит на этих уровнях фермерские и столярные мастерские для женщин.
Здание разместят в пригороде Бейрута / Фото Archdaily
Пилотный проект имеет целью размыть границы между общинами в большом городском контексте, чтобы добиться большего единства между жителями.
В садах также будут выращивать овощи / Фото Archdaily
Этот дом будет предлагать принцип "сделай себе жилье сам", где инвестору не будут предлагать готовый план, а наоборот позволят создать собственную планировку квартиры.
На каждом этаже будут комнаты для проведения мастер-классов / Фото Archdaily
Все 4 стены здания содержат карманные сельскохозяйственные сады и линейно высаженные террасы. Эти пространства действуют, как буферные зоны для частных внутренних пространств и обеспечивают единения жителей. Также на таких террасах жители будут выращивать овощи и учиться кулинарии.
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Здание будет иметь 14 этажей / Фото Archdaily
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