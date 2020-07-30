В Колорадо недавно открылся музей Олимпийского и Паралимпийского спорта США. Дизайн, разработанный архитектурной фирмой Diller Scofidio + Renfro, сделал здание более похожим на большой стадион. Больше об одном из самых инклюзивных музеев в мире – читайте в материале.

Кроме выставочных залов музей предлагает аудитории и пространства для мероприятий, сообщает Dezeen.

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Музей состоит из стеклянного свода, который завернут в сталь, поэтому окна здесь простираются прямо до потолка.



Внешне здание не похоже на музей / Фото Dezeen

Мы задумали металлическое покрытие почти как одежду. Чтобы было немного похоже на костюм спортсмена-олимпийца, растянутый над строением,

– рассказал один из разработчиков.



С верхних террас открывается вид на горы / Фото Dezeen

Конструкция состоит из 9000 ромбовидных панелей, которые немного поднимаются в центре, чтобы создать игру фасада и света.



Только один этаж здесь имеет площадь в 6 тысяч квадратных метров / Фото Dezeen

Гладкие полы, приспособленные для инвалидных колясок, стеклянные ограждения, обеспечивающие видимость с небольшой высоты, лавочки со специальными ручками и передвижные сидения для кафе – делают музей одним из наиболее инклюзивных в мире.



На первом этаже – большой вестибюль / Фото Dezeen

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Главный вестибюль здесь состоит из гигантских белых металлических элементов с перфорацией внизу. Кроме двух этажей с пространствами, музей также содержит дополнительное здание, которое служит рестораном.