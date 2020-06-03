Испанская архитектурная студия Studio Wet построила линейный дом с фасадом из керамического кирпича и под одной крышей в деревне Алосно. Дом занимает весь участок длиной 40 метров, но лишь семь метров в ширину. Проектирование в ширину было желанием клиента.

Studio Wet переориентировали дом, чтобы сделать длинный фасад передней частью дома, тогда как короткий фасад, где расположены входные двери дома, который ранее находился на участке, сейчас является гаражом, пишет издание Deezen.

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В доме все комнаты дома расположены линейно. Входные двери открываются на большой внутренний дворик, который разделяет гараж от жилых помещений дома. Наряду с этим внутренним двориком расположена кухня и обеденная зона отдыха, четыре спальни выровнены вдоль фасада дома.



Дом существенно отличается на фоне других / фото: Deezen

Дом обложен керамическим кирпичом, соединив плоские и изогнутые кирпичи, использованные по всему фасаду – вздоль 40 метров.



Всередине дома только маленький двор / фото: Deezen

Дизайнеры выбрали кирпич, как альтернативу стандартным фасадам с белым вымыванием в селе, но и подбирали такой вариант, который также вписывается в историю района.

В течение всего проекта Studio Wet имели целью создать четко выстроенный дом, который имел единое видение стиля.