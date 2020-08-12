До 18 новых апартаментов построили для гостей и тщательно разработали таким образом, чтобы они вписывались в ландшафтную структуру усадьбы, дополняя окружающую среду. Особый акцент сделали на сохранение характера ансамбля фермерского дома и поддержание его масштаба.

Своеобразное "зеленое сердце", которое, как и сауна в форме яблок, плавно интегрируется в ландшафт. Оздоровительное учреждение – новая центральная часть отеля, не имеет фасада на северной стороне, вместо этого он вписывается в природный зеленый склон, пишет издание Archdaily.

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Вход в новый спа-центр – это изогнутая полуоткрытая бетонная оболочка, прилегающая к ландшафту и разработана потрясающим порталом из старого дерева.



Вход в комплекс круглой формы и отделан деревом / Фото Archdaily

Южная часть оздоровительного пространства, с другой стороны – стеклянный и стальной фасад, который исчезает под одеялом зелени на крыше. Стальной навес, на котором расположены душистые цветы жасмина, выступает территорией, где выращивают яблоки.



На территории жилого комплекса роскошные сады / Фото Archdaily

Гамаки с пушистыми подушками, которые можно увидеть в оздоровительной зоне, предоставляют спокойный, загородный колорит.



Внутри дома есть зона отдыха с камином / Фото Archdaily

Природа и особенности региона играют важную роль в дизайне интерьера. Деревянная обшивка, фрезерования и грубые натуральные волокна используются во всем внутреннем декоре – материалы проходят красной нитью по всем помещениям.

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