Звезда боевиков Джейсон Стэтхем и модель Рози Хантингтон-Уайтли еще в феврале объявили, что продали свой пляжный дом в Малибу за 18,5 миллиона долларов. Большинство домов здесь маленькие и неприметные, а двухэтажный современник сильно выделяется черными черепицами, покрывающими крышу.

В общем помещение имеет почти 4 тысячи квадратных метров площади, сообщает Дом 24.

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Фасад выделяется светлыми оттенками, полами из белого дуба и стеклянными пространствами, открывающими вид на океан. Среди жилых помещений – гостиная с кирпичным камином, обеденная зона и семейный зал.



Так выглядит одна из гостиных / Фото Los Angeles Times

Также здесь две кухни, четыре спальни и четыре ванные комнаты. К тому же есть открытый душ и спа.



Также в доме есть камин / Фото Los Angeles Times

Начальная цена на апартаменты составила 19 миллионов долларов, однако выручить за дом Стэтхему удалось 18,5 миллионов.



Внешне дом отличается своим угольным цветом / Фото Los Angeles Times

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